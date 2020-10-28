Макрон объявил о введении повторного режима самоизоляции во Франции

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина во всей стране с пятницы, 30 октября. Об этом глава Пятой республики заявил в своем телеобращении к нации в среду, 28 октября.

Он пояснил, что карантин продлится до 1 декабря.

По его словам, в стране наблюдается небывалая скорость распространения нового типа коронавирусной инфекции. Он отметил, что все регионы Франции находятся в зоне повышенного риска в связи с пандемией. Макрон добавил, что с начала эпидемии во стране скончались 35 785 человек, за последние сутки коронавирусом во Франции заразились более 36 тысяч человек.

Видео: BFMTV

Ранее сообщалось, что «ограниченный карантин» введут в Германии из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции с понедельника, 2 ноября.

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