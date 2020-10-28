«Ограниченный карантин» введут в Германии из-за коронавируса до конца ноября

Фото: pixabay.com

«Ограниченный карантин» введут в Германии из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции с понедельника, 2 ноября. Об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 28 октября, во время пресс-конференции по итогам онлайн-совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии COVID-19.

— Нам нужно в ноябре, с 2 ноября, еще раз напрячь силы общенационально, — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что эти меры вводятся для того, чтобы в декабре была возможность «снова оживить социальную жизнь». По словам канцлера, в середине ноября власти страны проанализируют эффект от принятых мер с целью их корректировки.

В частности, в Германии с 2 ноября будут закрыты бары, кафе, театры, концертные залы. При этом на протяжении карантина будут открыты школы, сады и магазины. Кроме того, встречи граждан страны вне дома с 2 ноября возможны только между членами не более двух домохозяйств — максимум 10 человек, передает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава ЕК призвала страны Евросоюза принять новые меры на фоне второй волны пандемии