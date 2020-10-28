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Глава ЕК призвала страны Евросоюза принять новые меры на фоне второй волны пандемии
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Глава ЕК призвала страны Евросоюза принять новые меры на фоне второй волны пандемии

Евгения Звощик

В мире

Вторая волна пандемии нового типа коронавирусной инфекции стремительно распространяется по территории Европейского союза. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 28 октября, на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что уровень распространения болезни «вызывает озабоченность».

— Страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией, — отметила глава ЕК.

По ее словам, все граждане стран, входящих в ЕС, обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений. Она добавила, что ЕК выделила 100 миллионов евро для приобретения экспресс-тестов на антитела и распределения их между странами Евросоюза, передает ТАСС.

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