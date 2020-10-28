Глава ЕК призвала страны Евросоюза принять новые меры на фоне второй волны пандемии
Вторая волна пандемии нового типа коронавирусной инфекции стремительно распространяется по территории Европейского союза. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 28 октября, на пресс-конференции в Брюсселе.
Она отметила, что уровень распространения болезни «вызывает озабоченность».
— Страны сообщества должны принять новые меры, повысить уровень обмена информацией, — отметила глава ЕК.
По ее словам, все граждане стран, входящих в ЕС, обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений. Она добавила, что ЕК выделила 100 миллионов евро для приобретения экспресс-тестов на антитела и распределения их между странами Евросоюза, передает ТАСС.
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