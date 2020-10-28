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Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

Виктория Родимкина

Общество

Ситуация с коронавирусом в России продолжает осложняться. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 28 октября, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

— Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет один процент, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно, — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.

Она отметила, что помощь пациентам с COVID-19 в России оказывают около 82 тысяч врачей и 128 тысяч медработников. Кроме того, вице-мэр уточнила, что в некоторых регионах страны обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами составляет всего две недели. При этом в 16 регионах занято более 90 процентов больничных коек, которые были подготовлены для пациентов с коронавирусом.

Голикова добавила, что руководители регионов должны до 30 октября предоставить информацию о наличии лекарств.

Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса и 26 935 летальных исходов. При этом 1 171 301 пациент переболел и выздоровел.

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Татьяна ГоликоваРоссиякоронавирус
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