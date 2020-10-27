Голикова объяснила, как можно избежать второго локдауна
Избежать второго локдауна возможно, предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 27 октября, во время выступления в заседании Координационного совета «Деловой России».
Кроме того, она отметила важность своевременного оказания медицинской помощи и осуществления профилактических мероприятий.
— Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями, — передает слова Голиковой РИА Новости.
Ранее ученый оценил влияние нового типа коронавирусной инфекции на иммунную систему.
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