Голикова объяснила, как можно избежать второго локдауна

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Избежать второго локдауна возможно, предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 27 октября, во время выступления в заседании Координационного совета «Деловой России».

Кроме того, она отметила важность своевременного оказания медицинской помощи и осуществления профилактических мероприятий.

— Всегда лучше предотвратить негативную ситуацию, чем бороться с ее последствиями, — передает слова Голиковой РИА Новости.

Ранее ученый оценил влияние нового типа коронавирусной инфекции на иммунную систему.

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