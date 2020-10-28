«Коллег я оправдываю»: Онищенко объяснил поступок медиков в Омске, оставивших больных у минздрава

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Поступок омских врачей — безусловное нарушение врачебной этики, однако обусловлен он отчаянием. Такое заявление в разговоре с «Вечерней Москвой» сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

27 октября машины скорой помощи привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию минздрава Омской области. Так медики постарались привлечь внимание к проблеме нехватки мест в стационарах.

— Конечно, поступать так было нельзя, больной ни в коем случае не должен становиться объектом протеста. Если его забрали из дома в больницу, то для этого были соответствующие показания — с коронавирусом в легкой форме человека не повезут. Не исключено и то, что у пациента, находящегося и так в тяжелом состоянии, на фоне стресса может просто ухудшиться состояние, так что подобный поступок однозначно неправильный. Но то, что мои коллеги до этого дошли, тоже можно понять. Это настоящий психологический срыв, они работают в условиях огромного напряжения. Действительно это очень тяжело, когда стоишь у постели больного и понимаешь, что просто не можешь оказать ему адекватную медицинскую помощь.

Историю с тем, что больных привезли к зданию минздрава из-за того, что в стационарах их размещать отказались, Онищенко считает не совсем верной. Дело в том, что скорая не может забрать пациента до тех пор, пока не получит подтверждение о возможности конкретного медучреждения принять пациента:

— Пока врачи не получат точный адрес, куда ехать, они вас не повезут. Конечно, есть исключения в виде критических ситуаций, когда госпитализировать человека нужно срочно, но они относительно редки. Взять больного, загрузить и поехать с ним протестовать — это недопустимо. С другой стороны, теперь и губернатору, и медвластям Омской области нужно сделать серьезные выводы. Но не по конкретно этим медикам, а по тому, что стало причиной их поступка. Омская область — развитый, промышленный регион, и я не верю, что нет возможности перепрофилировать стационары под больных ковидом, которым необходима госпитализация. Так что коллег я оправдываю, хоть и с замечанием, что такой жест — нарушение врачебной этики. Это неадекватное поведение, но обусловленное отчаянием.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что по данному инциденту уже проводится проверка. Отмечается также, что места для пациентов, доставленных к зданию минздрава, все же нашли.

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