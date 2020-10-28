Мурашко поручил разобраться в инциденте со скорыми в Омске

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Инцидент с пациентом с коронавирусом, которого в Омской области не смогли отвезти в больницу и доставили к местному минздраву, необходимо тщательно проверить. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во вторник ночью, 27 октября, две машины скорой помощи привезли тяжелых больных к зданию омского минздрава. Они не смогли передать пациентов в стационар из-за нехватки мест. По факту случившегося инициирована проверка.

— В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка, — цитирует РИА Новости главу Минздрава РФ.

Он указал на необходимость максимально организованно оказывать как стационарную, так и амбулаторную медпомощь. «Элементы давления» в любой его форме недопустимы, подчеркнул Мурашко.

В целях аудита ситуации в среду в Омск приедут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, добавил министр.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Думе предложили бесплатно давать лекарства для лечения от COVID-19 на дому