В Думе предложили бесплатно давать лекарства для лечения от COVID-19 на дому

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой обеспечивать россиян, которые лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно, бесплатными лекарствами.

Как указал Сухарев в обращении на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, пациентам с подозрением на COVID-19, которых не госпитализировали, выписывают стандартный перечень препаратов для лечения в домашних условиях.

Минимальная стоимость курса лечения от коронавируса в регионах может превышать две тысячи рублей, отмечает депутат. При этом лишь несколько субъектов РФ, включая Москву, организовали бесплатное обеспечение пациентов с COVID-19 лекарствами для амбулаторного лечения.

Для улучшения эпидемиологической обстановки и поддержки россиян в период пандемии Сухарев предлагает рассмотреть возможность выдачи больницам специальных сертификатов на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома.

Финансировать выдачу сертификатов депутат предлагает за счет бюджетных средств, сообщает RT.

Ранее была названа рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир», разработанное в России.

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