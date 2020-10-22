Названа рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир»

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Новая рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир» составит 5060 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании — производителя лекарства ГК «Промомед» Андрей Младенцев в четверг, 22 октября.

— Наша рекомендованная розничная цена на полке — 5060 рублей с НДС, — цитирует Младенцева РИА Новости.

По его словам, эта цена на препарат от COVID-19 будут действовать во всех регионах страны. Однако стоит учитывать, что это рекомендованная, а не максимальная, уточнил Младенцев. Максимальная стоимость лекарства может отличаться из-за разных наценок на жизненно необходимые препараты по регионам, заявил он.

Ранее Минздрав РФ утвердил предельные цены на препараты от коронавируса.

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