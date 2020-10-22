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Названа рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Названа рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир»

Виктория Родимкина

Здоровье

Новая рекомендованная цена на лекарство от коронавируса «Арепливир» составит 5060 рублей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании — производителя лекарства ГК «Промомед» Андрей Младенцев в четверг, 22 октября.

— Наша рекомендованная розничная цена на полке — 5060 рублей с НДС, — цитирует Младенцева РИА Новости.

По его словам, эта цена на препарат от COVID-19 будут действовать во всех регионах страны. Однако стоит учитывать, что это рекомендованная, а не максимальная, уточнил Младенцев. Максимальная стоимость лекарства может отличаться из-за разных наценок на жизненно необходимые препараты по регионам, заявил он.

Ранее Минздрав РФ утвердил предельные цены на препараты от коронавируса.

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