Иммунолог оценил эффективность «Арепливира» при коронавирусе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Лекарство «Арепливир» не способно полностью излечить от коронавируса, требуются дополнительные средства. Об этом «Вечерней Москве» заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, препарат является прототипом японской таблетки, которую создали для борьбы с лихорадкой Эбола, а также инфекционными и простудными заболеваниями. Конкурирующим аналогом средства является «Ремдесивир», которым в том числе лечили президента США Дональда Трампа.

— По всем имеющимся на сегодня данным, научным исследованиям и анализам, «Арепливир» должен хорошо справляться с новой коронавирусной инфекцией. Но стоит отметить, что борьба с COVID-19 должна быть комплексной, то есть одно средство малоэффективно против такого сложного вируса. Ведь воздействие недуга очень многогранное. Болезнь влияет на свертываемость крови, оказывает негативное воздействие на сердце, легкие, гемоглобин, стенки сосудов. Именно поэтому «Арепливир» не способен полностью излечить от коронавируса, нужны дополнительные средства, — сказал врач.

Он отметил, что на сегодняшний день нет ни одной разработки, которая бы уничтожила вирус полностью, «как дихлофос тараканов». Поэтому, по словам врача, очень важно, чтобы организм давал адекватный иммунный ответ.

Жемчугов предупредил, что препарат нельзя применять в качестве профилактической меры самовольно, поскольку можно нанести непоправимый вред здоровью.

— Нельзя просто сходить в аптеку, купить его и пропить всей семьей, надеясь на то, что все будет хорошо и никакая болезнь вас не коснется. Это бессмысленно, поскольку один препарат не излечит коронавирус, нужно комплексное лечение, как я уже сказал. К тому же медикаменты этой группы могут назначать исключительно специалисты. Это серьезный препарат, который имеет очень тяжелый механизм воздействия на разные органы и ткани, — отметил Жемчугов.

По словам медика, женщинам нельзя планировать беременность спустя три-четыре месяца после того, как они прошли курс лечения с использованием «Арепливира», так как лекарство вызывает уродство у плода:

— Фавипиравир — действующее вещество препарата — оказывает негативное влияние на эмбрион человека, поэтому так важно, чтобы препарат использовался только по назначению врача.

Медик заключил, что еще не до конца изучены все побочные эффекты препарата.

Напомним, ранее производители лекарства от коронавирусной инфекции назвали рекомендованную цену на «Арепливир».

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