Более 70 процентов студентов в России планируют работать по специальности

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Исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос среди российских студентов и узнал, планируют ли они работать по специальности и на какой заработок рассчитывают.

Выяснилось, что больше половины (76 процентов) респондентов планируют работать по специальности после окончания учебы. Также большинство молодежи (80 процентов) не жалеет о выборе своей профессии.

Более 70 процентов планируют получить вторую профессию в будущем. После окончания учебы студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 35 процентов, от 40 до 60 тысяч рублей — 24 процента.

На зарплату выше 100 тысяч рублей рассчитывают 12 процентов студентов, передает издание «Вести Подмосковья».

Каждый пятый опрошенный россиянин пожаловался на долгий поиск работы после увольнения. «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста Ильгиза Валинурова, какие специальности сейчас пользуются наибольшей популярностью.