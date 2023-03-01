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Мужчина, сбежавший с краденым телефоном в тоннель метро, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, сбежавший с краденым телефоном в тоннель метро, предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, метро Курская Карта всех событий

Завершено расследование в отношении 26-летнего мужчины, который отобрал у пассажирки метро телефон и попытался скрыться в тоннеле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

По ее словам, прокуратура Московского метрополитена направила уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным актом для рассмотрения по существу.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Преступление, о котором идет речь, произошло на станции метро «Курская» утром 5 декабря 2022 года. Злоумышленник вырвал телефон из рук пассажирки и попытался скрыться в тоннеле, где его чуть не сбил поезд.

Беглеца задержали, а похищенный аппарат вернули владелице.

Москва Прокуратура Метро Центральный административный округ (ЦАО) Преступления
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