Мужчина, сбежавший с краденым телефоном в тоннель метро, предстанет перед судом
Завершено расследование в отношении 26-летнего мужчины, который отобрал у пассажирки метро телефон и попытался скрыться в тоннеле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.
По ее словам, прокуратура Московского метрополитена направила уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным актом для рассмотрения по существу.
Преступление, о котором идет речь, произошло на станции метро «Курская» утром 5 декабря 2022 года. Злоумышленник вырвал телефон из рук пассажирки и попытался скрыться в тоннеле, где его чуть не сбил поезд.
Беглеца задержали, а похищенный аппарат вернули владелице.