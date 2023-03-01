Мужчина, сбежавший с краденым телефоном в тоннель метро, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, метро Курская Карта всех событий

Завершено расследование в отношении 26-летнего мужчины, который отобрал у пассажирки метро телефон и попытался скрыться в тоннеле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 марта.

По ее словам, прокуратура Московского метрополитена направила уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным актом для рассмотрения по существу.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Преступление, о котором идет речь, произошло на станции метро «Курская» утром 5 декабря 2022 года. Злоумышленник вырвал телефон из рук пассажирки и попытался скрыться в тоннеле, где его чуть не сбил поезд.

Беглеца задержали, а похищенный аппарат вернули владелице.