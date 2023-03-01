В Москве с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 12 новостроек по реновации

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С начала 2023 года в городе по программе реновации ввели в эксплуатацию 12 жилых домов. Об этом в среду, 1 марта, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В этом году планируем построить порядка 1,3 миллиона квадратных метров жилья по программе — это порядка 80 домов. Лидерами среди округов по вводу станут в этом году ВАО — 19 новостроек, СВАО — 11, САО — 10, — сказал руководитель ведомства.

Улучшенная отделка соответствует установленным правительством Москвы стандартам по программе реновации. В частности, на нежилых этажах размещены технические помещения, лифтовые холлы, кладовые и вестибюли.

Загрутдинов отметил, что темпы строительства нового жилья будут расти. Согласно планам, в 2024 году планируется возвести 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, а с 2025 года — по 2 миллиона ежегодно, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До конца 2023 года в Москве сдадут в эксплуатацию 80 домов, построенных по программе реновации. Как отметил Загрутдинов, за прошлый год в столице построили миллион квадратных метров нового жилья.