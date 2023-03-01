Прошедшая зима стала одной из самых теплых в истории Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прошедшая зима 2022–2023 годов в Москве оказалась одной из самых теплых с 1879 года. Об этом в среду, 1 марта, сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Анна Васильева.

По данным метеоролога, завершившаяся зима была на 1,3 градуса теплее нормы. Таким образом, она вошла в число 15 самых теплых с 1879 года.

Васильева отметила, что в декабре 2022 года в Москве выпало 218 процентов месячной нормы осадков (111,4 миллиметра). Всего за зимний сезон в столице выпало 174,1 миллиметра осадков, что составляет 118 процентов от нормы, сообщает портал «Метеоновости».

На 1 марта 2023 года высота снежного покрова составляет 36 сантиметров. Это, как уточняется, на 6 сантиметров выше нормы.

«Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, средние температуры 1 и 2 марта будут на уровне 0–2 градусов днем и от минус 1 до минус 5 градусов ночью.

При этом 3–5 марта довольно сильно понизится атмосферное давление — до уровня 728–730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для марта в Москве. В пятницу и субботу возможен сильный порывистый ветер, а в выходные — снег.