Аферист украл у знакомых более 11 миллионов рублей, отложенных на квартиры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Житель столицы украл у своих знакомых 11 миллионов рублей, которые те откладывали на покупку квартир и гостиницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 1 марта.

По его словам, злоумышленник предложил приятелям помощь с покупкой недвижимости по сниженной стоимости. Сделки собирались совершить с помощью аукционной площадки для продажи государственного, корпоративного, банковского и прочего имущества. Знакомые согласились и передали мужчине 11 миллионов 630 тысяч рублей для покупки двух определенных квартир и гостиницы.

Однако 36-летний мужчина тянул с покупкой и лишь предлагал новые варианты. Вскоре аферист перестал выходить на связь, а его знакомые обратились в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого в Калужской области. В ходе обыска квартиры злоумышленника оперативники нашли портфель с документами, которые подтверждают преступную деятельность афериста. Деньгами же он успел распорядиться по собственному усмотрению. Фигуранта заключили под стражу.

Другой эпизод мошенничества произошел на западе столицы. Пожилая местная жительница поверила аферистам и выбросила из окна почти миллион рублей.