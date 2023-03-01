Российские сейсмологи прокомментировали прогнозы о мегаземлетрясении

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Голландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что в марте мир подвергнется новым землетрясениям. На этот раз, по его мнению, тряхнет Японию, Грецию, Индонезию, Португалию, Пакистан, часть Северной Америки и даже Россию. Российские сейсмологи прокомментировали подобные прогнозы.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев заявил, что предсказать землетрясения практически невозможно, поэтому рассматривать всерьез подобные прогнозы не стоит.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин и вовсе заметил, что Франк Хугербитс сейсмологом не является, и его прогнозы нужно отнести к астрологии, передает Общественная Служба Новостей.

Своим мнением о том, насколько правдив прогноз голландского специалиста, с «Вечерней Москвой» также поделился главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.