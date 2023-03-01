«Будет эпицентр»: затронет ли Россию прогнозируемое сейсмологом Хугербитсом мегаземлетрясение

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Сейсмолог Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясения в марте в 12 точках планеты. По его словам, юг Японии, Греция, Португалия, Индонезия, Пакистан и часть Северной Америки могут попасть в красную зону. Россия тоже есть в списке: землетрясение может случиться на Курильских островах. Своим мнением о том, насколько правдив этот прогноз, с «Вечерней Москвой» поделился главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Собеседник «ВМ» считает, что в ближайшее время возможно мощное землетрясение, которое частично затронет и Россию. При этом он отметил, что глобальное сильное землетрясение сразу в нескольких точках планеты маловероятно.

— Я не пророк, поэтому не могу сказать, что нас ждет в ближайшее время. Но обычно ежегодно бывает порядка одного или двух сильных землетрясений. Сейчас существует прогноз, по крайней мере, относительно Японии, что там возможно довольно сильное землетрясение магнитудой 8,5 в марте–апреле, — рассказал собеседник «ВМ».

Пулинец подчеркнул, что это землетрясение может оказаться более серьезным, чем недавняя катастрофа в Турции. Однако, по мнению специалиста, турецкое землетрясение повлекло так много жертв из-за неправильно построенных домов. В Японии подобных трагедий не случается, даже если происходят очень сильные толчки, подчеркнул он.

Мощное землетрясение в Японии способно отразиться и на российском Дальнем Востоке, предупредил собеседник «ВМ».

— Если этот сценарий реализуется, то может зацепить и нашу страну. Здесь уже зависит от конфигурации — насколько близко к Камчатке будет эпицентр этого землетрясения. Могут пострадать и Курильские острова, потому что они еще ближе, чем Камчатка. В Центральной России опасаться нечего, — пояснил сейсмолог.

При этом есть и другие страны, в которых угроза сильных землетрясений также присутствует. Например, Чили, Индонезия и Новая Зеландия, уточнил эксперт. Однако одновременно серьезные землетрясения в разных точках планеты бывают крайне редко, заключил специалист.