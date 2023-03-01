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Сейсмолог Хугербитс спрогнозировал мегаземлетрясения в марте в 12 точках планеты

Юлия Курганова
В мире
Сейсмолог Хугербитс спрогнозировал мегаземлетрясения в марте в 12 точках планеты
Фото: shutterstock

Сейсмолог Франк Хугербитс, который предсказал землетрясение в Турции, спрогнозировал мегаземлетрясения в марте текущего года. Видео с его прогнозом размещено на YouTube-канале научного института SSGEOS.

Согласно прогнозу сейсмолога, сближение критической геометрии планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности 3–4 марта или 6–7 марта. Специалисты считают, что подземные толчки могут произойти в 12 точках планеты с магнитудой 8,5.

— Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение, потому что критическая планетарная геометрия вызывает большие сейсмические явления, — заявил Хугербитс.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Турции. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Европейского сейсмологического центра. Подземные толчки были зафиксированы в 19:59 по московскому времени.

В Таджикистане на границе с КНР произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

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