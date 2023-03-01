Сибрин: Более половины нежилых помещений во введенных в 2022 году по реновации домах используются для коммерческой деятельности

Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Важным результатом реализации столичной программы реновации является стимулирование экономической активности за счет создания необходимой инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Об этом в среду, 1 марта, сообщил первый замглавы городского департамента экономической политики и развития Александр Сибрин.

По его словам, нежилые помещения, расположенные на первых этажах новостроек, активным образом используются бизнесменами в сферах торговли, общепита, а также сервисно-бытовых услуг.

Только в сданных в прошлом году объектах для ведения бизнеса уже используются больше половины нежилых помещений — почти 55 процентов. Сибрин отметил, что в среднем на один жилой дом приходится три коммерческих объекта.

В общей сложности до 2032 года благодаря программе будет создано свыше 220 тысяч рабочих мест как за счет коммерческих, так и за счет учебно-образовательных объектов.

На сегодняшний день, продолжил Сибрин, реновация из проекта по расселению ветхого жилищного фонда стала движущей силой для развития многих секторов городского хозяйства: в рамках программы создаются районы с новым стандартом благоустройства и качеством жизни.

Как сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, с начала 2023 года в городе по программе реновации ввели в эксплуатацию 12 жилых домов.