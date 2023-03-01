Экс-глава МИД Британии пожаловался на невозможность смены власти в России

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США и Великобритания участвовали в сменах власти в небольших странах, однако с Россией сделать это невозможно. Об этом бывший глава британского МИД Уильям Хейг заявил во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

— Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах, — признался он.

По его словам, в России не наблюдается массового недовольства властью, а для революции потребуются такие масштабные события, как Первая мировая война. В этом же разговоре экс-министр заявил, что армия вряд ли выступит против Путина.

В январе Вован и Лексус поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой. Тот заявил им, что не хочет войны с Россией из-за падения на территорию государства ракет.

В качестве доказательств своих слов он привел тот факт, что не стал поднимать тему пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективную самооборону.