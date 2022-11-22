Президент Польши заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией

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Президент Польши Анджей Дуда не хочет войны с Россией из-за падения на территорию государства ракет. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главой французского государства Эммануэлем Макроном.

— Я не обвиняю русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, — отметил польский лидер в разговоре.

В качестве доказательств своих слов он привел то, что не стал поднимать тему пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективную самооборону. Дуда пояснил, что инициировал лишь действие четвертой статьи о проведении консультаций при угрозе для одной из стран, входящих в альянс. При этом он рассказал, что его украинский коллега обвиняет в инциденте с упавшими ракетами Россию и заявляет, что у него есть доказательства этого.

По словам польского президента, американский лидер Джо Байден обещал направить в Польшу экспертов для участия в расследовании.

Разговор с Дудой пранкеры записали в день, когда случился инцидент, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший на востоке Польши снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда в Польше представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.