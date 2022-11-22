Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Президент Польши заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией

Анастасия Колоскова
В мире
Президент Польши заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией
Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда не хочет войны с Россией из-за падения на территорию государства ракет. Об этом он заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились главой французского государства Эммануэлем Макроном.

— Я не обвиняю русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, — отметил польский лидер в разговоре.

В качестве доказательств своих слов он привел то, что не стал поднимать тему пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей коллективную самооборону. Дуда пояснил, что инициировал лишь действие четвертой статьи о проведении консультаций при угрозе для одной из стран, входящих в альянс. При этом он рассказал, что его украинский коллега обвиняет в инциденте с упавшими ракетами Россию и заявляет, что у него есть доказательства этого.

По словам польского президента, американский лидер Джо Байден обещал направить в Польшу экспертов для участия в расследовании.

Разговор с Дудой пранкеры записали в день, когда случился инцидент, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший на востоке Польши снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда в Польше представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Польша Пранкеры Анджей Дуда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения