Собянин: Вход в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней после ее запуска будет бесплатным

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будет бесплатным в течение первых пяти дней после полноценного запуска движения. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным, — написал глава города в Telegram-канале.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, на момент пуска линии со станций БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, а также три пересадки на Московское центральное кольцо.

Отмечается, что в ходе строительства БКЛ были заложены технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиусы метрополитена.

1/32 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 2/32 Рижская / Фото: РИА Новости 3/32 Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 4/32 Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 5/32 Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 6/32 Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/32 Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 8/32 Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 9/32 Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков 10/32 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/32 Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/32 ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 13/32 Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 14/32 Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 15/32 Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 16/32 Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 17/32 Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 18/32 Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 19/32 Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 20/32 Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 21/32 Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 22/32 Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 23/32 Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 24/32 Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 25/32 Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 26/32 Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 27/32 Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 28/32 Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 29/32 Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 30/32 Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 31/32 Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 32/32 Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Благодаря реализации данного проекта для миллионов москвичей стали ближе более 770 различных мест притяжения, среди которых — парки, музеи, театры и многие другие объекты. За счет значительного снижения нагрузки на другие линии положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры столичной подземки.

В Москве состоялось открытие Большого кольца. Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».