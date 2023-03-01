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Остановку «Преображенская площадь» для ряда автобусов перенесут с 1 марта

Евгений Силаев
Город
Остановку «Преображенская площадь» для ряда автобусов перенесут с 1 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Преображенская площадь Карта всех событий

С 1 марта остановка «Преображенская площадь» для ряда автобусов будет перенесена. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменения затронут автобусы, следующие по маршрутам т14, с604, 86 и 171 в сторону Преображенской площади. Теперь они будут останавливаться за перекрестком.

Отныне все маршруты, следующие в направлении Преображенской площади, будут останавливаться в одном месте, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Отмечается, что пересадки на маршруты 716, т32 и т41 станут короче.

1 марта изменились маршруты транспорта в связи с открытием Большой кольцевой линии метро. Около 160 тысяч человек теперь смогут комфортно добираться до метро.

Помимо этого, сократилось время в пути за счет уменьшения интервалов движения автобусов и электробусов. Они стали подъезжать ближе к метро, а также появились новые удобные межрайонные связки и пересадки.

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