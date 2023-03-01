Шестиклассник из Москвы написал заявление в полицию из-за издевательств родителей

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В Москве шестиклассник написал заявление в полицию из-за того, что родители над ним издевались. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Ребенок встретил наряд полиции у своего дома и пожаловался сотрудникам на отца и мать. По словам школьника, родители регулярно бьют его и оставляют одного. В качестве примера он привел эпизод, когда мама схватила его рукой за горло из-за пропущенного дополнительного занятия по испанскому. Правоохранители предложили шестикласснику проследовать в отделение и написать заявление.

После официального оформления обращения стражи правопорядка приехали к родителям-«тиранам». Полицейские выяснили, что семья живет в просторной трехкомнатной квартире, имеют стабильный заработок и обеспечивают 12-летнего сына всем необходимым.

Во время допроса мать призналась, что действительно ругала ребенка за пропущенные платные занятия, но подчеркнула, что на эмоциях шлепнула ребенка по щеке, а не душила. Отец также подтвердил, что ругает сына за нежелание учиться, но факт избиения ребенка отрицал.

Как сообщил Telegram-канал Shot, по данному факту проводится проверка.

Ранее специалисты рассказали, как можно воспитывать ребенка, не нарушая закон.