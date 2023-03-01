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Приметы и советы

Новых хозяев в 2023 году обрели 130 кошек из приютов Москвы

Евгений Силаев
Город
Новых хозяев в 2023 году обрели 130 кошек из приютов Москвы
Фото: shutterstock

С начала 2023 года 130 кошек из столичных приютов обрели новых хозяев. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего в городе функционирует 12 приютов, в которых проживают около 1200 котов и кошек. Специалисты лечат их, вакцинируют и учат доверять людям, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«Вечерняя Москва» рассказала о маленьком, но смелом приюте на Покровке, которому нужна помощь. В нем содержатся более 20 бездомных котиков из Москвы и ДНР.

Его содержит женщина по имени Анастасия. Сначала она открыла здесь веткабинет и зоомагазин, а потом переделала большую часть помещения под приют.

Содержать частный приют — дело нелегкое. Но о трудностях его хозяйка говорит неохотно. Здесь рады любой помощи. Главное, что нужно, — добрые и надежные люди, которые будут «усыновлять» животных.

Все коты и кошки привиты, стерилизованы и приучены к лотку. Все, что им нужно, — обрести заботливую семью.

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