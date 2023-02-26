Котики из Москвы и ДНР ищут дом: в столице закрывается частный приют для животных

Фото: Вечерняя Москва

Небольшому столичному приюту для животных нужна помощь. Сейчас в нем живут более двадцати бездомных кошек, каждая из которых мечтает найти своего человека. «Вечерняя Москва» рассказывает о маленьком, но смелом приюте и его мурчащих обитателях, которые ищут дом.

Приют находится в центре города — на Покровке. Его содержит женщина по имени Анастасия. Сначала она открыла здесь веткабинет и зоомагазин, а потом переделала большую часть помещения под приют.

— Несколько лет назад ударилась в волонтерство — спасала котиков, — рассказывает Анастасия. — В какой-то момент возникла мечта создать небольшой приют. Вот так вот он и получился.

Содержать частный приют — дело нелегкое. Но о трудностях его хозяйка говорит неохотно. Здесь рады любой помощи. Главное, что нужно, — добрые и надежные люди, которые будут «усыновлять» животных.

Все коты и кошки привиты, стерилизованы и приучены к лотку. Все, что им нужно, — обрести заботливую семью. Ниже вы сможете увидеть фотографии питомцев и узнать их историю.

Адрес приюта: Покровский бульвар, 16/10с1 (подвальный этаж вход во дворе, этаж цокольный).

Контакты: 8 (925) 176-76-79 (Анастасия) и другие (см. под карточками).

1/2 Барсик / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Барсик / Фото: Вечерняя Москва

Барсик (1 год)

Барсик — черно-белый красавец с характером. Любит играть, сидеть на руках у своего человека, наблюдать за всеми. Очень хочет оказаться в любящей семье.

1/2 Рафаэль / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Рафаэль / Фото: Вечерняя Москва

Раф (11 месяцев)

Рафаэль (Раф) приехал из Северодонецка (ДНР). Он красивый пушистый кот с роскошной блестящей черной шерстью и огромными желтым глазами. Раф очень любит мурлыкать и сидеть на ручках, обожает, когда его чешут за ушком.

1/2 Зевс / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Зевс / Фото: Вечерняя Москва

Зевс (1,5 года)

Зевс — настоящий весельчак, умеет найти общий язык как с человеком, так и с другими кошками. Он любопытный кот, с интересом исследует все новое и необычное, любит как играть, так и сидеть на ручках и мурлыкать. Зевс прошел длинный путь от холодных улиц до теплых стен приюта и очень ждет своего человека.

Маркус / Фото: Вечерняя Москва

Маркус (10 месяцев)

Маркус — игривый и нежный малыш. Немного осторожный, но быстро привыкнет к дому, особенно если почувствует любовь и заботу со стороны человека.

Контакт: 8 (910) 461-52-32 (Мария).

Айседора / Фото: Вечерняя Москва

Айседора (1 год)

Айседора — белоснежная красавица, которую спасли с улицы. Кошечка натерпелась жестокости со стороны людей. Сейчас учиться заново доверять, поэтому часто осторожничает и скромничает. Но если Айседора увидит в ваших глазах любовь, то обязательно станет лучшим и надежным другом.

Контакт: 8 (910) 461-52-32 (Мария).

Натали / Фото: Вечерняя Москва

Натали (1,5 года)

Натали — ласковая домашняя девочка, была выкинута на улицу хозяевами из неблагополучной семьи. Несмотря на предательство, продолжает верить людям и любить их. Очень нежная.

Контакт: 8 (910) 461-52-32 (Мария).

Фрида / Фото: Вечерняя Москва

Фрида (4 месяца)

Маленькая белоснежная девочка, приехавшая из ДНР. Как и любой ребенок, любит играть без устали, а потом отдыхать на руках у своего хозяина, мурлыкая.

Васек / Фото: Вечерняя Москва

Васек (1,5 года)

Вася — котик с характером, которого бросили на дачах. Он требует особого внимания, потому что не умеет доверять людям из-за предательства. Но если вы подарите ему свою любовь, он станет вам преданным и надежными другом.

Бари / Фото: Вечерняя Москва

Бари (2 года)

Бари выбросили на дорогу посреди трассы, ему чудом удалось выжить благодаря неравнодушным людям. Бари — особенный кот с инвалидностью: он плохо контролирует свои движения, медленно думает и имеет небольшие трудности с лотком из-за проблем с координацией.

Котик сейчас принимает неврологические препараты и будет принимать их всю жизнь. Поэтому Бари нужна особенно заботливая семья, которая будет любить его и принимать таким, какой он есть. Несмотря на все пережитые трудности, Бари очень ласков и обожает, когда его чешут за ушком.

Фиалка / Фото: Вечерняя Москва

Фиалка (1 год)

Кошечку нашли за гаражами, куда ее выбросили беременной. Сейчас ее стерилизовали и скоро привьют. Фиалка — ласковый и нежный цветочек, который принесет в ваш дом тепло и уют.

Куся / Фото: Вечерняя Москва

Куся (1 год)

Куся приехала из Северодонецка, покусанная собаками и пострадавшая от других злоключений. Ее выходили, и сейчас она совершенно здорова. Куся очень добрая, нежная и красивая малышка, которая будет отличным компаньоном и верным другом.

Пчелка / Фото: Вечерняя Москва

Пчелка (3 года)

Пчелка попала в приют со своей семьей: сестрой и ее дочкой. Сестру и племянницу уже забрали, а Пчелка все еще ждет, когда ей подарят постоянный дом. Кошечка очень нежная, любит внимание и не упускает возможности помурлыкать, когда ее чешут за ушком. Кроме того, трехцветные кошки приносят удачу!

1/2 Лися / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Лися / Фото: Вечерняя Москва

Лися (1 год)

Лися — красивейшая малышка, спасенная из ДНР. Она настоящее пушистое облачко, любящее проводить время с людьми, мурлыкать и играть.

Боря / Фото: Вечерняя Москва

Боря (1,5 года)

Борис попал в приют в истощенном состоянии, с повреждением челюсти и другими болячками. Сейчас он здоров, но у него есть одна особенность — иммунодефицит, который абсолютно не опасен для человека. Боря может жить либо один, либо с котом, обладающим таким же вирусом. Единственное, что нужно делать, — это прививать его чуть чаще (не раз в год, а раз в 10 месяцев). Борис — спокойный, ласковый и замечательный котик, который принесет в дом много любви и тепла.

Аннабель / Фото: Вечерняя Москва

Аннабель (4 года)

Считается, что кошки с зелеными глазами умнее и темпераментнее своих собратьев. Аннабель — ласковая, нежная и домашняя кошечка, которую оставили при переезде в другую квартиру. Тем не менее она не разочаровалась в людях и ждет своего хозяина, чтобы ласково мурчать у него на руках.

Лиана / Фото: Вечерняя Москва

Лиана (1 год)

Лиану привезли из Северодонецка (ДНР) неравнодушные люди. Кошечка здоровая, активная и очень нежная. Лиана очень общительная и ориентированная на общение с человеком.

Кеша / Фото: Вечерняя Москва

Кеша (4 месяца)

Кеша — крошечный котенок. Он немного застенчив, но ласков и спокоен. Ему нужно время, чтобы раскрыть себя. А в любящей семье у него получится это сделать очень быстро.

Лео / Фото: Вечерняя Москва

Лео (1,5 года)

Леонардо привезли из Луганска (ЛНР) неравнодушные люди. У Лео необычный черно-белый окрас и классные штанишки. Котик любит людей, обожает сидеть на ручках и мурлыкать без перерыва.

Кофе / Фото: Вечерняя Москва

Кофе (1 год)

Кофе приехала в Москву из Северодонецка (ДНР). Малышка очень ласковая, нежная, обладает необычным цветом «химерки». Девочка любит ласкаться, мурлыкать и сидеть на ручках.

Хома / Фото: Вечерняя Москва

Хома (3 года)

Хома — в прошлом домашний котик, который приехал в Москву из Северодонецка (ДНР). Ищет любящую, заботливую и внимательную семью, которая поможет ему обрести радость.

Ерема / Фото: Вечерняя Москва

Ерема (1,5 года)

Ерема — породистый сиамский кот с кристальными голубыми глазами и непростым характером (особенность породы). Он независим, спокоен и самодостаточен. Любит наблюдать за людьми издалека и делать свои кошачьи выводы.

1/2 Тигруша / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Тигруша / Фото: Вечерняя Москва

Тигруша (4 месяца)

Тигруша (или Груша) приехала в Москву из Северодонецка (ДНР). Она ласковая и активная девочка, любит озорничать и играть без остановки.

Агата / Фото: Вечерняя Москва

Агата (5 лет)

Агата — кошечка, которую выбросили на улицу. Из-за этого она стала очень осторожной, не всегда может доверять людям. Но если Агата увидит любовь и ласку в ваших глазах, то обязательно станет вам верным и надежным другом.

Фил / Фото: Вечерняя Москва

Фил (1,5 года)

Этого пушистого рыжика привезли из Северодонецка (ДНР). После всего пережитого Филу трудно доверять людям, но, если вы окружите его теплом и заботой, он раскроется перед вами с самой лучшей стороны.

Тортик / Фото: Вечерняя Москва

Тортик (2 года)

Тортик был спасен волонтером с улицы и попал в приют с небольшим обморожением ушек. У котика иммунодефицит, поэтому он может жить в семье либо один, либо с котиками с таким же вирусом. Кроме того, прививать его нужно чуть чаще, чем обычно: не раз год, а раз в 10 месяцев. Тортик — пушистое облачко, которое любит сидеть на ручках и мурлыкать без остановки.