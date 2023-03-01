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Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС

Евгений Белоусов
В мире
Китай поддержал ускоренное вступление Белоруссии в ШОС
Фото: Unsplash

Китай поддерживает ускоренное получение Белоруссией статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в среду, 1 марта, сообщает агентство «БелТА».

— Стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, — говорится в публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух государств в новую эпоху, передает «БелТА».

В начале февраля Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена ШОС. Для оформления участия Минску потребуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к некоторым соглашениям, составляющим договорно-правовую базу объединения.

Недавно президент России Владимир Путин провел с Александром Лукашенко рабочую встречу. В ее рамках глава российского государства заявил, что он разделяет подходы и политические решения Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Китай Си Цзиньпин
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