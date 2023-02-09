Лукашенко одобрил меморандум о получении Белоруссией членства в ШОС

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил меморандум об обязательствах республики по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что с 2010 года Белоруссия является партнером по диалогу ШОС, а уже через пять лет получила статус наблюдателя при организации. В прошлом году стартовал процесс приема страны в члены ШОС.

Для оформления участия Минску потребуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к некоторым соглашениям, составляющим договорно-правовую базу объединения, передает официальный сайт президента Белоруссии.

7 февраля Александр Лукашенко подписал закон «О Всебелорусском народном собрании», который закрепит правовой статус собрания как высшего органа власти народа.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе беседы они договорились определить в ближайшее время дату встречи.