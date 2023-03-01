Белоруссия и Китай выразили беспокойство из-за развития конфликта в Европе

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Руководства Китая и Белоруссии заявили о глубокой обеспокоенности в связи с развитием конфликта в европейском регионе. Об этом говорится в совместном заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина.

— Заявлено о глубокой обеспокоенности развитием вооруженного конфликта в европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине, — цитирует текст заявления «БелТА».

Кроме того, в документе говорится, что Пекин и Минск заинтересованы в предотвращении эскалации текущего кризиса. Власти обеих стран также выразили готовность принимать усилия для восстановления мира и порядка в данном регионе.

Китай также поддержал ускоренное получение Белоруссией статуса члена Шанхайской организации сотрудничества. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух государств в новую эпоху.