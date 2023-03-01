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Одну полосу для движения закроют на участке Госпитального переулка с 4 марта

Евгений Жуков
Город
Одну полосу для движения закроют на участке Госпитального переулка с 4 марта
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Госпитальный переулок, 4-6с3 Карта всех событий

Одна полоса для движения транспорта будет закрыта на участке Госпитального переулка от Малой Почтовой улицы с 4 марта по 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 4 марта до 20 апреля закроют для движения одну полосу на участке Госпитального переулка от Малой Почтовой улицы до дома 4–6, строение 3, по Госпитальному переулку, — говорится в сообщении.

Одну полосу для движения закроют на участке Госпитального переулка с 4 марта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что в данном районе будет организовано одностороннее движение транспорта. Подобные ограничения связаны с запланированным проведением работ по восстановлению инженерных сетей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

4 марта автомобилисты не смогут проехать по участку Большого Николопесковского переулка с 00:01 до 05:00. Движение по нему перекроют для проведения киносъемок.

Зона ограничений начинается от пересечения со Средним Николопесковским переулком. Под исключения попадут лишь местные жители и спецтранспорт.

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