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Движение транспорта перекроют в Большом Николопесковском переулке 4 марта

Полина Пашкина
Город
Движение транспорта перекроют в Большом Николопесковском переулке 4 марта
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Большой Николопесковский переулок Карта всех событий

Автомобилисты не смогут проехать по участку Большого Николопесковского переулка 4 марта с 00:01 до 05:00. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 1 марта.

Движение по нему, как уточняется, перекроют для проведения киносъемок. Зона ограничений начинается от пересечения со Средним Николопесковским переулком.

При этом движения на данном участке не будет до пересечения с улицей Арбат. Под исключения попадут лишь автомобили специальных служб и местных жителей, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 3 февраля по 25 марта участок улицы Генерала Дорохова перекроют. На данном участке продолжаются работы по строительству объектов метрополитена.

С 1 марта в Москве изменилась схема движения транспорта в Западном административном округе на трех участках Новопеределкинской улицы и дублера Боровского шоссе. До 20 августа специалисты будут проводить работы по строительству инженерных сетей.

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