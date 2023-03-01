Разведка США назвала Россию непричастной к феномену «гаванского синдрома»

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Американские разведслужбы считают маловероятной версию причастности какой-либо страны, в том числе России, к случаям так называемого «гаванского синдрома». Об этом в среду, 1 марта, сообщает газета Washington Post.

— Таинственная хворь, известная как «гаванский синдром», не была результатом действий какого-либо иностранного противника, — говорится в материале.

Неназванный источник газеты в спецслужбах сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные власти, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американских дипломатов, передает WP.

«Гаванским синдромом» называют совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом. Впервые эти симптомы наблюдались у некоторых сотрудников посольств США и Канады на Кубе в ноябре 2016 года.

Те же симптомы наблюдались и у членов семей дипломатов. В последующие годы они повторялись у более чем 200 американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб в различных странах мира.

Американское правительство считало ряд иностранных государств причастными к возникновению синдрома. Так, осенью 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил «о последствиях» для России, если американские спецслужбы посчитают ее ответственной за «гаванский синдром» у дипломатов США.