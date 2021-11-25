Глава ЦРУ Бернс пригрозил РФ последствиями из-за «гаванского синдрома»

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Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы посчитают ее ответственной за «гаванский синдром» у дипломатов США.

Он обсудил данный вопрос с руководством ФСБ и СВР.

Отмечается, что Бернс сказал им, что заставлять американских дипломатов и их родных страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — выходит за рамки приемлемого поведения профессиональных разведслужб.

При этом глава ЦРУ не обвинял российские власти напрямую в каких-либо действиях против дипломатов Соединенных Штатов.

— Тот факт, что Бернс сформулировал предупреждение со словом «если», предполагает, что после четырех лет расследований при разных администрациях власти США по-прежнему не могут определить причину необычных инцидентов. Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно потенциала Кремля, — сказано в материале издания Washington Post.

ЦРУ отказалось от комментариев.

Россия ранее опровергала причастность к «гаванскому синдрому». Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов по всему миру с 2016 года.

6 ноября, CNN сообщили, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной». По данным журналистов, визит Бернса также связан с желанием США установить мотивацию действий РФ.