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CNN назвал цель визита главы ЦРУ в Россию

Юлия Курганова

Политика
CNN назвал цель визита главы ЦРУ в Россию
Фото: youtube.com

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» российскую сторону о том, что «США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной». Об этом сообщает издание CNN.

По данным журналистов, визит Бернса также связан с желанием Соединенных Штатов установить мотивацию действий России.

Глава ЦРУ ездил в Россию по поручению президента США Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины», пишет CNN.

Отмечается, что администрация Байдена в последние дни активизировала усилия по деэскалации растущей напряженности между Россией и Украиной. По данным источников издания, после встреч с российскими высокопоставленными чиновниками Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «попытаться снять эту напряженность». Кроме того, в четверг, 4 ноября, в Киев для поддержания этих усилий приехал сотрудник Госдепа.

Пентагон 5 ноября объявил о наблюдении за действиями России около Украины. США отслеживают «необычную» активность российских военных возле Украины, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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