Пентагон объявил о наблюдении за действиями России около Украины

Фото: defense.gov/Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

США отслеживают «необычную» активность российских военных около Украины. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу, 5 ноября.

— Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу, — рассказал военный.

Любые эскалационные или агрессивные действия Москвы сильно беспокоят Вашингтон, уточнил он. Кирби не стал объяснять, о каком «необычном» поведении идет речь, отмечает РИА Новости.

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал россиянам не тратить время на ознакомление с такими некачественными материалами, как статьи о российской военной технике у границ Украины. По его словам, качество таких статей не требует комментариев.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что наблюдение за российскими танками в районе Ельни в Смоленской области и эскалация конфликта в Донбассе выгодны американцам, поскольку решают сразу несколько их задач.