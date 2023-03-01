Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мама Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка

Евгений Жуков
Общество
Мама Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка
Фото: Скриншот с видео телеканала НТВ

Мать 10-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка.

Многодетная семья теперь уже из десяти человек проживает в однокомнатной квартире в столичном районе Зюзино. Знакомые семьи рассказали, что новорожденного мальчика назвали Сулейманом, в честь правителя Османской империи Сулеймана Великолепного. У остальных его братьев и сестер имена не менее звучные — Лейя, Айлунг, Фейлунг, Терра и Тесей.

— Жена Наташа все время занята с детьми, изможденная вся. Нам показалось, что муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице. Самого Теплякова тоже видим. Он всегда в гиперактивности, — рассказали соседи семьи.

Среди Тепляковых подрастает еще один вундеркинд — брат Алисы, которого зовут Хеймдалль. Как и сестра, он уже окончил школу и сдал выпускной экзамен в восемь лет, передает KP.RU.

В ноябре прошлого года родители Алисы Тепляковой подали иск к университету «Синергия». Они хотели, чтобы их дочь зачислили в вуз, однако суд иск не удовлетворил и признал отказ в зачислении законным.

Дети Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте