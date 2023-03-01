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Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу

Евгений Жуков
В мире
Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу
Фото: khabkrai.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом на Кубу. Об этом стало известно в среду, 1 марта.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, в Гаване Патрушев «проведет расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности». Предыдущий визит Патрушева в эту страну состоялся в октябре 2019 года, передает ТАСС.

21 февраля у секретаря Совбеза РФ прошла встреча с главой канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И. В рамках беседы они подчеркнули важность защиты мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Западные страны активно предпринимают попытки настроить другие государства против России. Однако их намерение убедить политиков Африки и Латинской Америки ужесточить политическую линию в отношении нашей страны оказалось провальным, считает издание Financial Times. О том, почему эти государства предпочитают не конфликтовать с Россией, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

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