В Венгрии призвали наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО

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Представитель венгерской правой партии Mi Hazank Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО предложил наложить вето на расширение Североатлантического альянса.

— Mi Hazank единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона, — сказал Новак.

Он также добавил, что у его фракции нет претензий к упомянутым государствам, однако мир в Европе может быть обеспечен только в том случае, «если у России и НАТО нет или практически нет общей границы».

Помимо этого, Новак подчеркнул, что Венгрия должна быть свободной и нейтральной страной без присутствия иностранных войск на ее территории, передает РИА Новости.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 9 февраля сообщил, что его страна не ратифицирует членство Украины в ЕС. Перед этим, по мнению политика, необходимо будет решить вопрос с национальными меньшинствами, проживающими в стране.