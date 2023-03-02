Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

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Гражданка КНР попыталась незаконно перевезти из России в Китай 95 тысяч долларов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в Уссурийской таможне.

— При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгеновской техники у гражданки КНР в дамской сумке и чемодане таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства: 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, — говорится в сообщении.

По словам женщины, она не стала декларировать деньги, так как боялась, что их украдут в пути, передает РИА Новости.

Другой случай произошел на таможне в Москве. В аэропорту Домодедово иностранка пыталась незаконно провезти нательные кресты с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 13 миллионов рублей.