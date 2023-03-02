Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов

Лейла Алиева
Происшествия
Гражданка КНР попыталась незаконно вывезти из России 95 тысяч долларов
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Гражданка КНР попыталась незаконно перевезти из России в Китай 95 тысяч долларов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в Уссурийской таможне.

— При прохождении таможенного контроля с использованием досмотровой рентгеновской техники у гражданки КНР в дамской сумке и чемодане таможенники обнаружили незадекларированные денежные средства: 6,3 миллиона рублей и 7,8 тысячи юаней, — говорится в сообщении.

По словам женщины, она не стала декларировать деньги, так как боялась, что их украдут в пути, передает РИА Новости.

Другой случай произошел на таможне в Москве. В аэропорту Домодедово иностранка пыталась незаконно провезти нательные кресты с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 13 миллионов рублей.

КНР Россия Таможня Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте