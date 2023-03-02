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Приметы и советы

Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых патогенов из-за биолабораторий США

Лейла Алиева
В мире
Роспотребнадзор предупредил о риске распространения новых патогенов из-за биолабораторий США
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Деятельность биологических лабораторий, финансируемых США, может привести к распространению новых неизвестных патогенов. Об этом в четверг, 2 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции, — отметила она.

По словам Поповой, наличие подобных лабораторий несет риск не только для жителей страны, где она расположена, но и для других стран, так как инфекции не имеют границ, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в лабораториях Украины проводятся работы с опасными патогенами, данный факт подтвердил экс-сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что начатые на Украине тренировки с возбудителями особо опасных инфекций, проводимые США, являются очень тревожным знаком для всего мира.

Роспотребнадзор Инфекции США
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