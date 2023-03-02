Московские старшеклассники посетили предпрофессиональные каникулы в лучших вузах города

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники посетили предпрофессиональные каникулы — интересные и познавательные занятия, которые провели лучшие преподаватели столичных вузов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Учеба в предпрофессиональных классах помогает московским старшеклассникам еще в школе получать знания о будущей профессии и определять путь своего развития. С нового учебного года в школах столицы полномасштабно будет внедрен новый стандарт предпрофессионального образования, а значит, у школьников будет еще больше возможностей для профессиональной самореализации, — сказала заммэра.

По ее словам, ведущие вузы города активно помогают в реализации проектов. В них действуют программы с акцентом на научную и проектную деятельность для каждого учащегося. Элемент нового стандарта уже реализован, школьники посещают практические занятия и лекции, а в феврале в вузах организовали для них предпрофессиональные каникулы, в рамках которых старшеклассники под руководством лучших преподавателей вузов занимались проектными работами, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель директора Городского методического центра департамента образования и науки столицы Антон Марко сообщил, что в рамках цикла мероприятий в честь Года педагога и наставника столичные школьники встретились с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым.