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Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс «Проактивность как образ жизни»

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс «Проактивность как образ жизни»
Фото: Unsplash

Центр развития карьеры и личностного роста инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ позвал жителей столицы посетить бесплатный онлайн-курс «Проактивность как образ жизни». Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Участники смогут повысить свои мягкие навыки — проактивность, критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, когнитивную гибкость, — говорится в сообщении.

В общей сложности запланировано восемь вебинаров. Первое занятие состоится 14 марта, эфиры начинаются в 19:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшую среду, 1 марта, сообщили о появлении нового онлайн-курса для женщин, подготовленного городским проектом «Мама онлайн». 7 марта пройдет первое занятие курса, в ходе которого жительницы города смогут узнать о разнице в отношении к финансам наемного сотрудника и предпринимателя. Весь курс обучения проходит на бесплатной основе, однако для участия в нем необходимо предварительно зарегистрироваться.

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