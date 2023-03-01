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Новый курс для женщин в рамках проекта «Мама онлайн» появился в Москве

Араз Салехов
Город
Новый курс для женщин в рамках проекта «Мама онлайн» появился в Москве
Фото: Unsplash

В столице появился новый онлайн-курс для женщин, подготовленный городским проектом «Мама онлайн». Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Курс включает в себя четыре вебинара и одно очное практическое занятие. Все онлайн-встречи будут начинаться в 12:00, — говорится в сообщении.

7 марта пройдет первое занятие курса, в ходе которого жительницы города смогут узнать о разнице в отношении к финансам наемного сотрудника и предпринимателя. Весь курс обучения проходит на бесплатной основе, однако на него необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 1 марта, во флагманском центре занятости «Моя работа» для женщин с детьми пройдет мероприятие «День моей карьеры». Посетительницы смогут пройти тестирование, которое определит их сильные стороны, а также получить индивидуальную консультацию карьерного эксперта.

На площадке флагманского центра занятости населения «Моя работа» 6 марта состоится фестиваль для женщин «Бизнес-девичник». Жительницы города смогут посетить тренинги на тему финансового планирования, создания личного бренда и эффективного целеполагания.

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