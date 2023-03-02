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СМИ: Минтранс предложил запретить работать больше 12 часов водителям такси 

Никита Худяков
Общество
СМИ: Минтранс предложил запретить работать больше 12 часов водителям такси 
Фото: Pexels

Минтранс РФ подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы, мера направлена на повышение безопасности перевозок. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает газета «Известия».

— После того как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан, — сообщает издание.

По их данным, водителям также придется делать перерыв не позднее чем через пять часов после начала смена. В противном случае, они временно перестанут получать заказы. Продолжительность и количество перерывов будет определять сам работник.

Кроме того, проект Минтранса урегулирует число приходящих заказов. Теперь водителю не предложат новый заказ, пока он не завершит предыдущую поездку, пишут «Известия».

По итогам прошедшего года в Москве был замечен существенный рост цен на аренду автомобилей сервисов каршеринга. Это связано с увеличением цен на сами автомобили. В связи с этим многие сервисы пополняют автопарки машинами китайского производства, что позволит избежать дальнейшего роста цен.

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