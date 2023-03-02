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Приметы и советы

Ракета Falcon 9 стартовала с пилотируемым кораблем Crew Dragon

Араз Салехов
Общество
Ракета Falcon 9 стартовала с пилотируемым кораблем Crew Dragon
Фото: Роскосмос

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Об этом стало известно в четверг, 2 марта.

В экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев. Старт принадлежащей компании SpaceX ракеты-носителя был дан в 8:34 по московскому времени. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в рамках контракта с NASA.

В составе экипажа Crew-6 числятся два астронавта NASA — командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев, сообщает Telegram-канал «Госкорпорация Роскосмос».

До этого сообщалось, что российский астронавт отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon в феврале следующего года. Полет россиянина должен стать третьим в рамках соглашения между Роскосмосом и NASA о перекрестных полетах.

7 октября корабль Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого (Crew-5) входит россиянка Анна Кикина, пристыковался к МКС. Касание корабля и МКС произошло в 00:01 по московскому времени.

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