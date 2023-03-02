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Шесть человек отравились в Подмосковье после дезинсекции тараканов в магазине

Никита Худяков
Происшествия
Шесть человек отравились в Подмосковье после дезинсекции тараканов в магазине
Фото: shutterstock

Шесть человек отравились в подольском ТЦ «Буратино» после дезинсекции тараканов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в одном из павильонов ТЦ «Буратино», находящемся на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Днем там травили тараканов, после чего несколько проживающих почувствовали себя плохо.

Резкий химический запах быстро распространился на весь подъезд. В результате, за медицинской помощью пришлось обратиться шести людям, среди которых есть один ребенок. У госпитализированных диагностировали гипертоническую болезнь, ангионевротический отек и токсичное действие неуточненного характера, передает Telegram-канал.

18 января три подмосковных кадета специально отравились антисептиком, чтобы не писать контрольную. Шестиклассники рассчитывали, что у них просто скрутит животы и их отпустят. Однако, помимо боли в животе, началось жжение, заболела голова. Подростки даже не смогли покинуть помещение самостоятельно.

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