Три подмосковных кадета специально отравились антисептиком, чтобы не писать контрольную

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Подмосковье трое одноклассников из кадетской школы выпили антисептик для рук, чтобы их отпустили с уроков. В результате мальчиков госпитализировали. Об этом стало известно в среду, 18 января.

По предварительным данным, инцидент произошел в Рузском городском округе вечером во вторник, 17 января. 12-летние подростки хотели избежать контрольной по русскому языку. Для этого они спустились из спальни в туалет и выпили антисептик для рук. Шестиклассники рассчитывали, что у них просто скрутит животы и их отпустят.

Однако, помимо боли в животе, началось жжение, заболела голова. Подростки даже не смогли покинуть помещение самостоятельно.

Отравившихся вовремя заметили сотрудники школы — они вызвали скорую помощь и позвали медсестру, которая оперативно сделала пострадавшим промывание.

Кадетов госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, сообщил «МК».

Другая история с отравлением в школе произошла в селе Малый-Имыш в Ужурском районе Краснодарского края. В результате эксперимента, который на уроке химии показывал директор учебного заведения, колба с реагентами взорвалась. За медицинской помощью после инцидента обратились восемь детей.