Ефимов: Семь спортивных объектов построят на неэффективно используемых территориях Москвы

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На сегодняшний день в столице уже реализуются 25 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Пять из них предполагают также строительство семи спортивных объектов общей площадью 45,5 тысячи квадратных метров на севере, северо-востоке, западе, юге и юго-востоке столицы, — сказал представитель мэрии.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе инвестор построит спортивный кластер, состоящий из трех сооружений: скалолазного центра, комплекса для командных видов спорта и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Еще четыре объекта возведут в районах Бабушкинский, Солнцево, Нагорный и Рязанский.

В рамках комплексного развития территории, используемой неэффективным образом, на улице Фабричной возведут общественно-деловые объекты и производства. Как уточнил Ефимов, инвестиции в развитие территории составят около 4 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 310 миллионов рублей.