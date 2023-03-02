Капитальный ремонт эстакады проведут в Северном Бутове

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Москва, улица Грина Карта всех событий

В столичном районе Северное Бутово специалисты проведут капитальный ремонт эстакады в створе улицы Грина на пересечении с Варшавским шоссе. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В основной период работ специалисты заменят и отремонтируют деформационные швы, восстановят защитный слой бетона и гидроизоляционное покрытие, покрасят бетонные поверхности опор и нижней части пролетного строения, — сказала председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

Для обновления гидроизоляции специалисты снимут асфальтобетонное покрытие и демонтируют защитный слой плиты проезжей части на двух осях эстакады, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о начале третьего этапа капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. По его словам, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.