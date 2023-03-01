Начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

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Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, — заявил он.

По словам Бирюкова, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.

Завершение капитального ремонта комплекса намечено на третий квартал текущего года, заключил заместитель мэра Москвы.

Также Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По его словам, в ходе работ было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт.