Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса

Евгений Белоусов
Город
Начался третий этап капремонта Новокутузовского тоннельного комплекса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к третьему этапу капитального ремонта Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом в среду, 1 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, — заявил он.

По словам Бирюкова, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей и пяти эстакад, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.

Завершение капитального ремонта комплекса намечено на третий квартал текущего года, заключил заместитель мэра Москвы.

Также Бирюков рассказал, что специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По его словам, в ходе работ было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт.

Петр Бирюков Западный административный округ (ЗАО) капремонт Тоннели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте